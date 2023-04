“Sono magro e depresso, oppure grasso e pieno di sensi di colpa”. Così Robbie Williams aveva commentato nel 2017, in un’intervista a Vanity Fair, il costante e tremendo rapporto che ha con il suo aspetto fisico e la sua alimentazione. Recentemente la moglie del cantante, Ayda Field Williams, ha pubblicato un video della famiglia che si gode le vacanze di Pasqua all’aria aperta. Nelle foto, il cantante 49enne si mostra magro e a petto nudo, mentre si gode la splendida giornata di sole con la moglie e i figli.

Poco tempo fa, Williams aveva dichiarato di essere finalmente guarito dalla morbosa ossessione per il suo corpo, che per molti anni è stato motivo di grande infelicità e ansia, che lo faceva oscillare tra periodi di depressione e momenti di gioia. L’ultima perdita di peso considerevole è avvenuta in vista dell’uscita del suo nuovo album. All’epoca Robbie Williams aveva rilasciato un’intervista al The Sun, dichiarando: “Sono dimagrito, ma è una lotta continua. Dentro di me si nasconde una persona gigante. Tutto il mio essere vorrebbe che andassi nella direzione opposta e che fossi morbosamente obeso”. Una sofferenza che si è amplificata con l’avanzare della sua carriera, rendendogli quasi impossibile arrivare all’accettazione del proprio aspetto fisico, e causandogli una profonda insicurezza: “La gente pensava che andassi in giro come un pallone gonfiato, con un gran senso di presunzione, ma in realtà era proprio il contrario. Mi odiavo e pensavo di non saper cantare, di sembrare una mer*a“.