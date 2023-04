Ora che il Grande Fratello Vip si è concluso, Eodardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi possono godersi la loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti. Sin dai primi flirt all’interno della casa del Gf, in molti hanno cominciato a tifare per la neo coppietta, manifestando con gesti sempre più eclatanti l’affetto per i due, tanto che lo stesso Donnamaria ha deciso di intervenire per placare l’eccessivo “ardore” delle fan. Edoardo infatti, ha postato una serie di storie su Instagram dove mostra delle foto inviategli da una fan che ha scelto di tatuarsi un verso della canzone ‘Il cielo stanotte’, che il cantante ha scritto per la fidanzata Antonella. Per evitare fraintendimenti di alcun tipo, Donnamaria ha scelto di essere molto chiaro, commentando in un post successivo: “La mia storia di prima non vuole essere un incitamento, ovviamente, a tatuarsi frasi delle mie canzoni o nomi o altre cose, anzi: pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate”.

Onesto nostro figlio ma rimane il + iconico che prima fa emozionare la ragazza del tatuaggio e poi gli dà della matta come un cavallo ????????#donnalisi #ilcielostanotte pic.twitter.com/w7DI4CTNWg — donnalisieeee (@BenYoussefSoni1) April 10, 2023

Non è il promo caso di tatuaggio dedicato alla coppia: un’altra fan ha condiviso una foto mostrando un tatuaggio con scritto ‘Nellina‘, nomignolo con cui Edoardo chiama Antonella. Nell’attesa di scoprire se l’appello di Donnamaria avrà avuto effetto, si può dare per certo che l’affetto nei confronti della coppia Donnalisi non si esaurirà così presto, ma in tantissimi continueranno a seguirli e a fare il tifo per loro.