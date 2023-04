I rumors attorno all’interesse del fondo InvestCorp, con sede in Bahrain, per l’acquisto dell’Inter si intensificano. Del resto che i nerazzurri siano sul mercato è noto ormai da tempo, anche se gli Zhang hanno sempre lasciato intendere che sarebbero disposti a cedere una quota di minoranza. Ma ora si profila all’orizzonte una data da cerchiare in rosso che potrebbe spingere i proprietari del club nerazzurro a lasciare la guida della società acquistata nel 2016.

Ma andiamo con ordine. InvestCorp, in passato accostata anche al Milan, mirerebbe a raccogliere fino a 654 milioni di dollari dagli investitori per l’acquisto da Suning. Una cifra alla quale bisognerebbe aggiungere l’accollo dei debiti maturati dagli Zhang nel corso della loro gestione. La notizia circola da diversi giorni, alimentata da Economy Middle East e Il Sole24Ore.

Il fondo mirerebbe a mettere insieme un consorzio con l’obiettivo di avanzare un’offerta compresa tra i 545 e i 654 milioni di dollari. Un interesse definito “serio” e che rientra nella strategia di InvestCorp di investimenti nel mondo sportivo che hanno già toccato la NFL, con i Jacksonville Jaguars, e il campionato di calcio spagnolo.

Rispetto al passato, quando Suning ha sempre chiuso la porta a una cessione completa dell’Inter, valutata circa 1-1,2 miliardi di dollari, ci sarebbe l’avvicinarsi della scadenza del prestito chiesto al fondo statunitense Oaktree Capital, fissata nel 2024. Gli Zhang chiesero e ottennero 275 milioni di euro che, con gli interessi, sono nel frattempo diventati 350.