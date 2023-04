Federico Fashion Style ha rilasciato delle storie su Instagram il giorno di Pasqua accusando l’ex Letizia Porcu di avergli negato di vedere sua figlia. Il parrucchiere si riprende mentre mangia da solo a pranzo, aspettando di poter stare con la bambina nel pomeriggio, come precedentemente accordato con Porcu. Ma all’orario stabilito, come documentato nelle storie, Federico trova la casa di Letizia Porcu vuota. “Io naturalmente suono al campanello per prendere Sophie e lei non c’è“, il commento dell’influencer.

Federico Fashion Style decide di rivolgersi ai carabinieri, sporgendo denuncia una seconda volta, dopo la prima fatta durante le vacanze di Natale: “Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo… Con la felicità contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò“. Poi si rivolge direttamente a Porcu: “Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte“. Federico conclude mettendo in guardia i fan:” Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia“. Ci sono buone notizie però: successivamente Federico ha pubblicato delle storie insieme alla piccola Sophie.

Ma i problemi per Federico Fashion Style finiscono qui. Il parrucchiere ha dovuto sporgere denuncia ai carabinieri anche il giorno di Pasquetta, a seguito di un furto avvenuto nell’appartamento di sua madre. “Triste Pasquetta oggi – racconta Federico nelle stories – Mia madre mi ha chiamato piangendo a singhiozzi, dicendo che dei ladri sono entrati in casa sua”.

Secondo l’hair stylist, in questo furto “c’è qualcosa di molto strano“. Come mai? “Mi state dicendo che un ladro non ruberebbe una Louis Vuitton? Nello studio hanno preso tutti i documenti, ma non hanno toccato il pc, e neppure il tablet“, spiega. Anche i gioielli sono rimasti al loro posto: i ladri hanno preso un Rolex e qualche contante, per il resto sono spariti soltanto documenti.

Federico Fashion Style, in didascalia ad una foto dove mostra i carabinieri raccogliere la denuncia della madre, ha deciso di lanciare un messaggio: “Mi puzzano molto questi ladri… Ricordatevi che DIO è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi!“.