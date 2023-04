Dave Perkins e due suoi amici erano intenti a pescare nel Parco nazionale delle Everglades, al largo della Florida meridionale, quando hanno sentito abboccare all’amo qualcosa di grosso. I tre amanti della pesca in mare, hanno iniziato a riprendere la scena della cattura e a tirare su l’animale, che si è rivelato essere uno squalo pinna nera, di quasi 2 metri. Lo stupore iniziale ha lasciato in fretta il posto all’orrore, quando si sono resi conto che al grosso esemplare mancava una gigantesca porzione di carne, vicino alla coda, da cui grondava moltissimo sangue: qualcosa di ancora più grosso lo aveva azzannato.

Come si evince dal video, i tre non hanno perso tempo, e hanno subito tagliato la lenza con delle forbici, lasciando andare l’animale e allontanandosi il più velocemente possibile, per evitare di trovarsi lì quando la creatura marina sarebbe tornata a terminare quello che aveva iniziato. “Proprio sotto di noi un predatore ancor più grande era in agguato. Eravamo terrorizzati!“, ha dichiarato Perkins al Daily Star. “Mentre lo tiravo a galla ho sentito che si è mosso in modo brusco e violento. Pensavo fosse solo arrabbiato per essere stato agguantato dall’amo, ma in realtà qualcosa lo aveva appena aggredito e azzannato! Ho avuto paura, mi sentivo intimidito. Ero molto nervoso, stavo pensando che quell’animale avrebbe potuto mordere anche il mio braccio che era a pelo d’acqua”.

L’ipotesi più plausibile è che lo squalo sia stato attaccato da un esemplare di squalo toro, che i tre avrebbero intravisto mentre si affrettavano ad accendere il motore della barca, per tornare a riva:” Era uno squalo toro. Sono comuni nelle nostre acque e di gran lunga gli squali più feroci e aggressivi sulla terra. Si trovano spesso in acque torbide e mangiano praticamente qualsiasi cosa”. Un pensiero va al povero squalo pinna nera:” Gli squali se non colpiti nelle zone vitali possono sopravvivere a ferite peggiori di quella… Speriamo lo squalo toro non lo abbia inseguito e che sia riuscito a scappare”.