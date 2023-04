“Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi, attualmente in ospedale”: a scrivere queste parole in una story pubblicata su Instagram è Alessandro Rosica, noto influencer ed “esperto di gossip”. Parole riprese da Fanpage e da altri siti. Secondo Rosica, Signorini aveva previsto una grande festa per il 6 aprile (è nato il 7, dunque avrebbe voluto brindare allo scoccare della mezzanotte) con vip e amici ma tutto è stato annullato. Al momento la situazione del leader di Forza Italia viene definita “complessa ma stabile”. Berlusconi è “sempre vigile” mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del sistema cardiovascolare e respiratorio. A destare “grande preoccupazione” sono in particolare i problemi ematici dovuti a una forma di leucemia, per la quale mercoledì ha iniziato la chemioterapia.