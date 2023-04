Il numero 51 sulla maglia non è scelto a caso: è l’anno di nascita del calciatore entrato in campo al 70esimo minuto di Soccer Stornara e Ascoli Satriano, partita della Terza Categoria pugliese che entra dritta nella storia dell’assurdo. In quel momento la squadra di casa sta vincendo per 5 a 2. D’altronde domina il campionato, con 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e un invidiabile +70 nella differenza reti. Il record riguarda però le caratteristiche del calciatore che appunto entra in campo: si chiama Sebastiano Posillipo ed è il presidente della Soccer Stornara. Questa è già la prima stranezza, ma è l’età a lasciare sbigottiti: Posillipo è nato nel 1951, ha 72 anni.

Evidentemente il patron della squadra ha sfruttato l’occasione per farsi un regalo, vista la stagione trionfale. E per la Soccer Stornara l’operazione ha funzionato anche dal punto di vista pubblicitario. I presenti raccontano che Posillipo è stato schierato in attacco e che appena entrato in campo ha avuto subito un’occasione. Ma il sogno del gol non è stato realizzato.