Jerry Calà è tornato negli studi di Mara Venier dopo l‘infarto che lo ha colpito il mese scorso, mentre si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?”. “È tutta la vita che mi fai diventare matta” esordisce Mara, che è stata legata sentimentalmente all’attore molti anni fa e con cui, nel tempo, ha costruito una profonda amicizia. “È colpa del destino – risponde l’attore – ora speriamo che con me abbia finito”.

I due sono d’accordo: per Jerry Calà non è stato un grande anno. “Non mi aspettavo accadesse, perchè sono sempre stato attento e ho sempre fatto tutti i controlli”. Quando ha accusato un malore, nella sua stanza d’albergo, Calà credeva si trattasse un’indigestione dovuta al freddo e ad una scorretta alimentazione, ma quando i paramedici sono arrivati e lo hanno sottoposto a un elettrocardiogramma, hanno deciso di ricoverarlo con urgenza al pronto intervento, che fortunatamente si trovava vicino e dove l’attore è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico. “Credo che intitolerò il mio prossimo libro: ‘Una vita di Stent’!“, scherza l’attore.

“Ci hai davvero fatto preoccupare – gli risponde Mara – in tantissimi hanno chiamato per sapere come stavi, nei giorni successivi io e la tua famiglia abbiamo praticamente fatto da centralino”. Anche Jerry è rimasto commosso dall’ondata di affetto che ha ricevuto perchè, come si è reso conto lui stesso:” Vuol dire che qualcosa di buono nella vita l’ho fatta”. L’ironia e la positività sono due punti di forza per l’attore, ma un momento buio come quello che ha passato ha comunque lasciato il segno:” La paura ti rimane, inutile nasconderlo. Ora ho paura a dormire da solo e a stare da solo in casa. Ma mi riprenderò. Dopotutto, sono Jerry Calà!”

Come ribadiscono la conduttrice e il suo ospite, la vita per l’attore dovrà cambiare molto, a partire dalla sua carriera, che per forza di cose dovrà subire un forte rallentamento:” Dovrò cambiare la struttura del mio lavoro, e probabilmente lavorare un po’ meno, e in ogni caso in situazioni che non mi stressino. Ho dovuto annullare tantissimi spettacoli, e di questo mi scuso con il pubblico. Ma a poco a poco tornerò, ve lo prometto“.