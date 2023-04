Aurora Ramazzotti, è da poco diventata mamma del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza, nato lo scorso 30 maggio in una clinica svizzera a Sorengo. A pochi giorni dal parto, Ramazzotti ha deciso aggiornare i suoi follower su come si sente, fisicamente e mentalmente: “Sto recuperando – scrive – Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”. Nel post, l’influencer condivide il dettaglio della manina del bimbo.

La nascita di Cesare ha riempito di gioia i neo genitori, ma anche i nonni e tutti gli amici della coppia, che negli ultimi giorni hanno condiviso la felicità della coppia, dedicando un pensiero al piccolo. “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare” aveva scritto la nonna, Michelle Hunziker.

Ora Aurora, superata la difficoltà del parto, ha deciso di godersi la sua nuova vita dedicandosi completamente al nuovo arrivato, e per farlo ha bisogno di prendersi una pausa dai social, o così almeno sembra dal suo ultimo post: “Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo“.