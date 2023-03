Se Gesù, con uno dei suoi primi miracoli, sfamò cinquemila uomini con cinque pani e due pesci sul lago di Tiberiade, a Trevignano Romano, invece, la moltiplicazione è avvenuta con la pizza. Ebbene si, uno dei cibi preferiti dagli italiani è stato oggetto di un presunto miracolo che si sarebbe consumato sotto gli occhi increduli di Gisella Cardia, la veggente ormai nota alle cronache nazionali, che parla con la Madonna ogni 3 del mese e conserva una statuetta dalla quale uscirebbero dagli occhi lacrime di sangue. È nuovamente Mattino Cinque News a rivelare questo episodio mandando in onda un documento video che altro non è un’intervista che la stessa veggente ha rilasciato ad uno studioso di messaggi mariani, Alberto Caccialanza.

A lui racconta nei dettagli l’episodio riguardante la pizza: “Una mia amica portò per me e mio marito una teglia di pizza molto piccola – inizia la Cardia – sarebbe potuta bastare per noi due e al massimo per altre due persone. In casa però eravamo in venti, massimo venticinque, e non solo è stata sufficiente a sfamare tutti ma è anche rimasta e l’abbiamo regalata”. Nel suo racconto, la donna di origine siciliane ma da anni residente nel comune laziale a pochi chilometri dal lago di Bracciano, non parla mai di miracolo ma solo di un episodio particolare e fuori dal normale. Poi, sempre allo studioso confida: “Non so come sia possibile: prendevano la fetta di pizza ma la pizza non diminuiva mai. Anche noi siamo rimasti sconvolti a vedere quanto accadeva sotto i nostri occhi”. Questo raccontato non è l’unico episodio che la donna dice di aver vissuto, oltre alle lacrimazioni della statua e alle apparizioni mensili. Ora, l’attesa è tutta rivolta al prossimo 3 aprile quando la Vergine Maria dovrebbe affidarle un nuovo messaggio da diffondere ai fedeli che, da ogni dove, giungeranno nel piccolo comune.