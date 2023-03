“Nella notte è venuto a mancare Rudy. Non abbiamo parole, solo dolore“. Così sulla pagina Facebook degli Statuto che danno notizia della scomparsa del bassista Rudy Ruzza. Anche Francesco Venuto. manager della band, ha scritto in ricordo dell’amico scomparso: “Rudy Ruzza è sempre stato fatalista, e sull’argomento ci abbiamo sempre riso su. Appena avremo aggiornamenti su luogo e orari, li scriveremo sulla pagina degli Statuto”, con riferimento ai funerali. Come fa notare La Stampa, Ruzza stava preparandosi per un nuovo tour di festeggiamento dei 40 anni della band. Prima data, il 25 aprile a Correggio, già fissata. Nati a Torino nel 1983, gli Statuto sono stati il primo gruppo a fare ska con testi in italiano. Una band molto amata, capace di durare negli anni.