“Io penso che esiste una verità, un assassino. Percorreremo il sentiero dell’intelligenza, insieme con mio fratello Massimo. Bisogna vedere non soltanto chi ha sparato, ma soprattutto chi c’è dietro“. Non si è mai arreso Dario Vassallo, fratello del ‘sindaco pescatore’ Angelo Vassallo, ucciso con nove colpi di pistola il 5 settembre 2010 a Pollica, in provincia di Salerno. Oltre un decennio senza giustizia, tra silenzi, depistaggi e omissioni. Ora però la verità sembra più vicina, con nove indagati e una relazione della commissione Antimafia uscente (oggi presentata alla Camera dei deputati) che “non deve essere abbandonata, è un lavoro che deve continuare”, è l’auspicio.

Stefania Ascari e il giornalista de Il Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo (autore, insieme al fratello Dario, del libro La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, Giuseppe Conte: “ All’incontro a Montecitorio, con la deputata M5se il giornalista de Il Fatto Quotidiano(autore, insieme al fratello Dario, del libro La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, edito da PaperFirst ) ha partecipato anche il presidente 5 Stelle: “ Non vogliamo più avere sindaci “eroi” da piangere, ma uomini delle istituzioni che non vengono lasciati soli nella lotta contro la criminalità organizzata, come è successo ad Angelo”. E ancora: “Ci sono state delle deviazioni in pezzi istituzionali dello Stato, e non è la prima vola che succede. Arrivare alla verità è quanto mai opportuno”. Angelo Vassallo si è imbattuto nel malaffare e ha cercato di contrastarlo per proteggere la sua terra, pagando con la vita., ma uomini delle istituzioni che non vengono lasciati soli nella lotta contro la criminalità organizzata, come è successo ad Angelo”. E ancora:

depistaggi, false testimonianze, sono state inquinate delle prove. Questi reati non possono andare in prescrizione quando viene ucciso lo Stato“. Conte ha invece rivendicato l’impegno del M5s in Commissione antimafia: “Non ci fermeremo sino a quando non verranno scritte pagine di verità. Se ognuno farà la sua parte ce la faremo”. Una commissione che, ritardo è gravissimo, mostra come la lotta alle mafie non sia considerata una priorità”. Alla politica, M5s compreso, il fratello Dario si è così appellato: “Ci sono stati, sono stateQuestiquando viene“. Conte ha invece rivendicato l’impegno del M5s inNon ci fermeremo sino a quando non verranno scritte pagine di verità. Se ognuno farà la sua parte ce la faremo”. Una commissione che, a quattro settimane dal via libera del Parlamento , ha però ricordato pure la deputata Ascari, “non si è ancora di fatto istituita, questomostra come la lotta alle mafie non sia considerata una priorità”.

Ritardi che rallentano anche eventuali sviluppi futuri sullo stesso omicidio Vassallo, dopo le audizioni saltate a causa della fine anticipata della scorsa legislatura . Il fratello Dario ha quindi sottolineato: “Sono indagati tre carabinieri. Questo non significa nulla rispetto alla nobile Arma dei carabinieri. Nessuno può contrastare il lavoro fatto. Lo Stato esiste”.