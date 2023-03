Come sempre, trovare un passaggio può essere lo snodo decisivo nella corsa di Pechino Express (ieri la terza tappa su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand): salire a bordo di un mezzo veloce e comodo può aiutare a velocizzare la corsa, ma anche ad affrontare le prove successive con più calma. Ieri invece, per gli Istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, raggiungere il Forte di Chitradurga è stato davvero complesso: i loro tentativi di convincere i cittadini del luogo ad accoglierli a bordo si sono rivelati quasi vani.

La puntata, che ha visto l’eliminazione inaspettata proprio della coppia degli Istruiti, fatta fuori dalle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), vincitrici della puntata, ha registrato 444mila spettatori medi (con una share dell’1,8% e 845mila contatti), un dato che cresce del +3% rispetto alla scorsa settimana. Sui social, grazie alle quasi 90mila interazioni social e quasi 100mila interazioni totali (rispettivamente +39% e +33% rispetto alla stagione precedente), è stato il contenuto non sportivo più commentato del prime-time e #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, l’hashtag più usato sui social a esclusione di quelli legati allo sport (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Immagini concesse da Sky. Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.