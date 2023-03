E GionnyScandal ritrovò i genitori grazie a Le Iene. Il 31enne rapper all’anagrafe Gionata Ruggieri venne abbandonato sulle scale di un orfanotrofio di Pisticci quando aveva pochi mesi di vita. Adottato da una coppia lombarda che lo fece crescere a Seregno, Gionata ha però visto morire uno dopo l’altro i suoi familiari adottivi: prima il padre quando aveva 5 anni, la madre a 10 e qualche anno fa la nonna. Da tutta questa sofferenza nasce anche la carriera di rapper, seguitissimo sul web, all’ottavo album, fino alla ricerca in solitaria delle sue vere radici familiari, a cui prova a dare una mano la redazione de Le Iene. Sono loro a ritrovare l’atto di nascita a Pisticci, nel materano, e a scoprire che il neonato non era stato abbandonato ma era stato il tribunale ad optare per l’adozione togliendo il bimbo ai suoi genitori biologici.

“Dopo 30 anni ho conosciuto per la prima volta mio papà e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto né sentito. Dopo 30 anni che mi chiedevo ‘chissà come sono le loro facce’, ora le ho viste. Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo ‘papà’, una cosa scontata per tutti ma per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo. Dopo 30 anni di domande ora ho delle risposte”, ha poi scritto Gionny in un post su Instagram. Ecco allora che nel servizio andato in onda il 21 marzo su Italia 1 riabbraccia mamma Rita e papà Antonio, e viene a conoscenza del suo vero cognome, Di Dio.