“Salvate il povero Ala!”: questo chiede a gran voce il popolo del Web da quando su Internet ha iniziato a circolare il video scioccante di un leone che, ridotto a pelle ossa, cammina faticosamente nel suo recinto, riuscendo a stento a reggendosi in piedi. Il video del povero felino, inizialmente pubblicato sul social cinese Douyin e poi circolato su Twitter, è davvero triste da guardare, e in molti si sono chiesti come mai il leone Ala si trovi in quelle condizioni, e se lo Jinniu Lake Safari Park di Nanjing, città della Cina Orientale, si prenda effettivamente cura come dei suoi animali. “È incredibile che sia tenuto ancora qui. Se è malato, dovrebbe essere curato”: sono moltissimi i commenti come questo, sotto il video straziante.

March 11 2023, Nanjing, Jiangsu, China ????????

“It was revealed on the Internet that a lion in the zoo was so thin that it became “ribs”, and it was difficult to walk and move, which aroused the attention of netizens. On March 12, a staff member of Jinniu Lake Zoo responded that

-> pic.twitter.com/espit9mOn0

