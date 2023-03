Vagava nuda e senza una meta per le vie di Los Angeles. Così è stata trovata Amanda Bynes dai soccorsi che lei stessa ha chiamato. Lo racconta Tmz. La star idolo dei ragazzi tra la metà dei Novanta e l’inizio del Duemila, avrebbe fermato un’auto e al guidatore avrebbe detto di essere nel mezzo di una crisi psicotica. Dal sito issalute.it: “Con il termine psicosi si definisce un tipo di disturbo psichiatrico che causa alterazioni nella percezione o nell’interpretazione della realtà. La psicosi si manifesta con gravi disturbi (sintomi) della memoria, dell’attenzione, del ragionamento (le cosiddette funzioni cognitive), dell’affettività e del comportamento. Può anche causare allucinazioni e/o delirio”. A Bynes è stato diagnosticato un disturbo bipolare nel 2013 e in seguito a un episodio pericoloso (aveva dato fuoco al vialetto della casa del suo vicino) fu ricoverata in una struttura psichiatrica. Nel 2014 Bynes, appena atterrata all’aeroporto di Los Angeles, venne prelevata e portata in una clinica, attraverso il legale dei suoi genitori. Il 23 marzo 2022 a Bynes è stata tolta la tutela legale del padre. Ora si trova in ospedale.