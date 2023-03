Artem Tkachuk sarà ancora tra i protagonisti della quarta stagione di Mare Fuori, la serie evento targata Rai che sta sbancando non solo sulla piattaforma Raiplay ma anche sul secondo canale della tv generalista. Nella fiction, Tkachuk dà il volto a Pino O’Pazzo. Amatissimo, su Instagram sono quasi 800 mila i follower che seguono davvero ogni sua “mossa”. L’attore, nato nel 2000 a Uman in Ucraina, ha raccontato a DiPiù di come sia stato complicato trovarsi con il padre qui in Italia, dall’Ucraina, in Paese non suo, senza conoscere la lingua, senza amici: “Non vivevamo certo nel lusso,facevamo fatica ad arrivare a fine mese e persino a comprare un paio di scarpe. Non ne volevo sapere di andare a scuola, sono stato un ribelle”. Artem Tkachuk cresciuto nella città di Afragola, nel quartiere Salicelle. A DipiùTv ha raccontato anche del suo rapporto con la fede: “Fino a poco tempo fa la mia vita è stata difficilissima. Poi, un giorno, ho sentito il bisogno di pregare, mi sono rivolto a Gesù e gli ho chiesto di aiutarmi a cambiare, e Lui mi ha aiutato a farlo”. Del cambiamento della sua vita ha raccontato anche a RadioCorriereTv: “Tutto è nato per caso, per gioco, per speranza. Lavoravo in un autolavaggio e cercavo di mettere da parte i soldi per realizzare quello che era il mio sogno all’epoca, diventare pugile, campione del mondo. Oggi sono contento e grato per avere scoperto la recitazione”.