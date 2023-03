“La famiglia Mango si dissocia da qualsiasi premio o festival nel quale vengano sfruttati impropriamente il nome e l’immagine di Pino, senza la nostra autorizzazione e a scopo di lucro. Dato che questi eventi vengono pubblicizzati in violazione del diritti d’autore e d’immagine, ci riserviamo di prendere tutte le iniziative legali necessarie per proteggere e tutelare la memoria di Pino”: questo il comunicato social diffuso dalla famiglia di Pino Mango, scomparso l’8 dicembre 2014. Il grande cantuatore è spesso associato a festival musicali che tuttavia, precisa la famiglia, non hanno niente a che fare con lui. Sotto al post di precisazione postato su Facebook, tanti i commenti: “La televisione ricorda poco il grande Mango,lui merita di più la sua voce e le sue canzoni sono da brividi”, “Penso che solo la famiglia può fare iniziative in nome di Pino! Questo è fare sciacallaggio… Mancanza assoluta di rispetto! Pino sei sempre qui”, “Ma chi è che si permette di fare certe cose? La memoria di Pino è sacra per me, non esiste che qualcuno si permetta di usare il suo nome per qualsiasi cosa”, e così via. In molti chiedono di fare esplicito riferimento ai festival e alle manifestazioni così da poterli evitare.