Da Ibiza a Saint Tropez, da Mikonos alle Maldive le sue foto sono esplosive. In groppa al cammello nel deserto o sul salvagente cigno è lo stesso: Chloe Khan indossa quasi sempre il bikini. Truccata fra le rocce assolate oppure in mezzo alla neve delle montagne riesce a essere una bomba sexy. In tutti i contesti di shooting tranne uno. Quale? La cantante, conduttrice televisiva e poi star di OnlyFans, la piattaforma digitale su cui ha fatto fortuna, ha dichiarato di investire nel settore delle attività funerarie. “Mi sono occupata di finanziamenti funebri”, ha ammesso. “Non ho niente a che fare con tutto questo, personalmente, e so che suona un po’ morboso. Ma non vado dietro alle bare o cose strane” ha svelato al tabloid inglese Daily Star.

Lei, modella che 13 anni fa ha entusiasmato il pubblico e la giuria del talent X Factor dell’edizione inglese e da lì è approdata sulla nota piattaforma digitale a pagamento, ha voluto incrementare i suoi introiti facendo investimenti. Anche nel settore del caro estinto. “Ho investito in finanziamenti funebri”, spiega. E sull’impegno, specifica che si tratta di “solo un paio di chiamate Zoom due volte all’anno”. Poi spiega il perché: “Ho avuto un paio di investimenti di merda, ne ho avuti di cattivi in ​​cui ho investito un sacco di soldi e non ha funzionato affatto”. Evidentemente, il settore funebre non conosce crisi. Chloe oggi ha 30 anni ed è contenta così’. “La cosa più strana – dichiara al tabloid – è che non ho mai avuto un vero lavoro, mi sento come se non avessi mai lavorato un giorno in vita mia”. La stella televisiva è diventata famosa per la prima volta nello show di ITV nel 2010 e da allora ha realizzato grandi guadagni vendendo nudi online. Gli scatti sexy inviati ai fan hanno fruttato molto. “Ho fatto il mio primo reality show a 17 anni e i soldi online sono sempre stati una certezza per me”, rivela.

Per spiegare meglio il concetto della sua visione di lavoro e non lavoro entra nel dettaglio: “Voglio dire, ora faccio ogni sorta di cose diverse e guadagno bene online, investo in proprietà e in diverse cose non correlate fra loro. Come la finanza funebre. Quindi mi sento come se non avessi mai lavorato un giorno in vita mia e che non lo farò mai.” Ma Chloe Khan non lavora solamente su Onlyfans ma anche sui vari social. Ad esempio, su Instagram ha più di due milioni di follower che la seguono con affetto. E ci investe. Sul suo sito si può vedere come lei, ad ogni ritorno da un viaggio, dia consigli sui luoghi visitati: spiagge da visitare, negozi dove comprare, locali e ristoranti da frequentare. Insomma, una specie di advisor che anima con la sua bellezza procace i posti paradisiaci dove tutti vorrebbero andare in vacanza.

Però una cosa va detta. La modella di OnlyFans e influncer si è occupata a lungo di dick rating (richiesta dell’utente di ricevere una valutazione del suo pene) sulla piattaforma. Di solito la modella risponde con un video dedicato che affronta tutti gli aspetti inerenti il soggetto dell’immagine. Se non ha molto da dire può far riferimento ai molteplici tutorial in rete che suggeriscono quali sono i parametri adeguati a una recensione ben argomentata. Nonostante Chloe abbia cercato di dare ai suoi fan adoranti le risposte che volevano, ha confessato che a volte si è sentita in colpa per le sue schiaccianti critiche. Il fenomeno del dick rating, che va per la maggiore sulla piattaforma digitale, è un vero lavoro o non lo è?