Anche la corda più resistente prima o poi si spezza. Lo ha fatto capire ampiamente lo show del Grande Fratello Vip che, seguendo la nuova politica di Pier Silvio Berlusconi che ha redarguito il reality show condotto da Alfonso Signorini ed è arrivato a cancellare la replica di una puntata e tutte le clip presenti sulla piattaforma streaming, ora ha iniziato a prendere seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti della casa. Gli atteggiamenti volgari e fuori dalle righe non sono più tollerati e il primo a pagare le conseguenze delle sue azioni è stato Edoardo Donnamaria, che nella puntata del 9 marzo è stato squalificato dal programma.

Resosi protagonista più di una volta di comportamenti verbalmente e fisicamente inaccettabili nei confronti della concorrente Antonella Fiordelisi, con la quale ha intrapreso una relazione, il Dj di Rtl 102.5 è stato invitato da Alfonso Signorini ad abbandonare la casa del grande fratello.

“Purtroppo quello era un momento in cui non era facile controllarsi. Ero deluso perché Antonella non aveva notato che avevo fatto delle cose carine per lei”. Mediaset non è dello stesso avviso e condanna una volta per tutte i modi di fare di Edoardo, ricevendo l’approvazione di molti utenti che spesso si erano lamentati degli atteggiamenti “tossici” nei confronti della ragazza.

“Come sapete tutti molto bene, in questi mesi siamo già intervenuti per condannare alcuni atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio eccessivamente volgare”, così inizia il messaggio letto da Alfonso Signorini al momento della squalifica. “Edoardo, siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello, ma anche da me personalmente, persino qualche giorno fa in confessionale – continua il conduttore – per il tuo comportamento spesso aggressivo e provocatorio. Come se niente fosse, dopo il mio ultimo richiamo di venerdì sera in puntata, ieri pomeriggio mentre preparavi un panino per Antonella hai avuto nei suoi confronti l’ennesima reazione esagerata, con un linguaggio volgare e un atteggiamento, ancora una volta, aggressivo e intollerabile. A questo punto, per tutte queste ragioni, le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco.”