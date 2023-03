Descrivere gli adolescenti di oggi come poco intelligenti non ha senso. È Jenna Ortega, l’oramai affermata star ventenne della serie Mercoledì e di You, a riflettere su come sceneggiatori e creatori di contenuti affrontano la rappresentazione della generazione Z. In occasione della sua apparizione a Hot Ones Ortega ha sottolineato come che gli adolescenti siano troppo spesso descritti come “poco intelligenti”. Una rappresentazione generale che non corrisponde alla realtà dei fatti poiché molti ragazzi si informano costantemente su Internet, ha spiegato Jenna tra un assaggio di polpetta piccante e l’altra.

“Vorrei che gli fosse dato un po’ più di credito. Possiamo essere intelligenti, a volte!”, ha ribadito il concetto al New York Magazine, parlando anche del vantaggio della Gen-Z di avere tutto a portata di mano grazie agli smartphone e ai pc perennemente connessi. Ortega è in questi giorni nelle sale italiane interprete di un horror slasher come Scream 6. Infine, ricordiamo che per interpretare la protagonista della seconda stagione di Mercoledì, Ortega ha scartato la quarta stagione di You, dove sarebbe dovuta tornare nei panni di Ellie Alves. “Ero così dispiaciuta quando mi hanno contattata per tornare in You perché mi manca Ellie e volevo tornare a interpretarla da tanto tempo”, ha spiegato la ragazza.