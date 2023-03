I mari delle Domeniche bestiali sono tempestosi: ma coi marinai che li navigano, spesso al limite del piratesco, non ci si può certo aspettare il Love Boat. Qualcuno si cala decisamente troppo nella figura del filibustiere, e allora tocca agli altri riportare il tutto all’ordine: qualche volta agli arbitri, altre addirittura ai sindaci. E si sa: il rum è sacro, nelle sue varie declinazioni… ma va accompagnato con roba buona, su questo non si transige. E poi c’è la barchetta del Dibu che, si racconta, veleggi verso le nostre coste… con un Jolly Roger decisamente poco raccontabile.

IL PIÙ BELLO DEI MARI È QUELLO CHE I TIFOSI NON NAVIGARONO

Il preambolo qui sopra è tutto collegato alla disavventura degli arbitri della gara tra Barano Calcio (squadra di Ischia) e Viribus Unitis, Promozione Campania, con la Viribus (stesso nome dell’ammiraglia della marina austro-ungarica), multata di duecento euro per questo motivo: “Al termine della gara la terna arbitrale veniva accompagnata al porto da un dirigente della società Barano Calcio. Quando la terna arbitrale arrivava al porto si rendeva conto che i sostenitori avrebbero preso lo stesso traghetto per Napoli e che i predetti accortisi dell’arrivo della terna, dal traghetto, iniziavano con cori a insultare, con frasi volgari, e minacciare il direttore di gara e inoltre invitavano i calciatori della società che si trovavano vicini alla terna arbitrale ad effettuare atti violenti contro la stessa. Visto che i Carabinieri, chiamati, rispondevano che non potevano intervenire sul posto, richiedeva al comandante del traghetto di poter isolare la terna dai predetti sostenitori. Il comandante, accettando la richiesta, fece accomodare la terna in una stanza isolata”. Pare che nella stanza ci fosse anche un pappagallo che ripeteva oscenità nei confronti della terna.

BESTEMMI? CAMPO CHIUSO

Se Barbarossa era il terrore dei sette mari la creatura più spaventosa che si può trovare sui campetti da calcio è il “genitore”. Solitamente tranquillo, quando il figlio indossa una divisa assume le sembianze del kraken. Tant’è che a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, il sindaco Riccardo Fasoli ha firmato un’ordinanza per far giocare le gare delle giovanili a porte chiuse. Il motivo: “Insulti, bestemmie, ingiurie: è stato persino fatto esplodere un grosso petardo”. Che un rigore fischiato contro il piccolino di casa è un abominio peggio che un barile di rum annacquato.

HAMBURGER DI SERIE B

E a proposito di rum, e dunque entrando nel settore “food and beverage”, c’è un oggetto simbolo delle Domeniche bestiali che accomuna tutti i campi, dall’Italia all’estero, dalla Champions alla Promozione turkmena: il panino. Col panino non si scherza, e per questo i tifosi dell’Aston Villa hanno chiesto di retrocedere dopo quanto accaduto a uno di loro: ha comprato il sandwich ufficiale del club, per cinque sterline, per poi accorgersi che dentro ci fosse qualcosa di talmente minuscolo, sottile e dal colorito discutibile da essere totalmente inaccettabile. Degno della retrocessione immediata del club secondo gli stessi tifosi.

IL SEGRETO È LA PASSIONE

Eh già, serve passione nel calcio, come quella evidentemente mostrata da Omar Bianchini, assistente dell’arbitro di una partita delle giovanili del Ciriè, in Piemonte, squalificato fino al 31 marzo per “comportamento gravemente irrispettoso e antisportivo per tutta la durata della gara. Il sig. Bianchini, infatti, si rifiutava di alzare la bandierina per segnalare l’uscita del pallone dalle linee laterali, discuteva con il pubblico avversario, effettuava una telefonata con il proprio cellulare nel corso della partita ed al minuto 33 del secondo tempo cercava di convincere l’arbitro che la gara fosse terminata”.

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SULLE ATTIVITÀ DEL DIBU MARTINEZ

Voci di mercato raccontano di un interessamento di una squadra italiana per il nostro personaggio simbolo: pare sia interessata a lui la Roma. Il Dibu assieme a Mourinho, magari in un derby… sogniamo a occhi aperti.