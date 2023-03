Negli ’70 era il volto del detective per eccellenza: Tony Baretta nell’omonima serie. L’attore Robert Blake – pseudonimo di Michael James Gubitosi – è morto all’età di 89 anni. Secondo i media americani il decesso è legato ad una malattia cardiaca. La sua carriera è stata interrotta dalla morte di sua moglie, Bonny Lee Bakley, uccisa in un parcheggio di Los Angeles nel 2001: per quel delitto era stato processato con l’accusa di omicidio prima di essere assolto. Oltre a ‘Baretta’ (per la quale ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe), Blake nella lunga carriera ha recitato in numerose pellicole di successo, a partire dall’esordio nella serie ‘Simpatiche canaglie‘. L’ultimo film è stato ‘Strade perdute‘ di David Lynch nel 1997.