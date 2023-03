Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non stanno più insieme. La notizia la dà Giuseppe Candela e la riprende il settimanale Chi. Figlia di Heather Parisi, Di Giacomo è un’imprenditrice della moda. Il gossip non è stato smentito dai diretti interessati che pure sono sempre stati molto riservati sui social. Nell’ultimo post della giovane imprenditrice, foto di Londra dove si trova insieme ad un amica. Ultimo è invece impegnato con il tour promozionale del suo album. In un’intervista a Radio Deejay, ha smentito una volta per tutte i presunti dissapori con Marco Mengoni al Festival di Sanremo: “Fatemi precisare questa cosa. Non è così, anzi è il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. Questo lo volevo dire, oggi scrivono robe che non esistono. Non è vero nulla, ripeto che io lo stimo molto Mengoni e quello che avete letto non è vero”.

