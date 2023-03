Premessa: seguite Drew Barrymore su Instagram, se non lo fate già. Perché c’è bisogno di verità nell’uso dei social e una superstar come lei “insegna” come si fa. Lo stesso nelle interviste, quando non ha paura di raccontare di periodi difficili e dipendenze. L’attrice ha raccontato di aver iniziato a bere troppo dopo il suo divorzio dal suo terzo marito Will Kopelman (che è anche padre della sue figlie). E ha aggiunto che a un certo punto il suo terapista, Barry Michels, ha deciso di non poterla più aiutare, perché lei non era pronta per essere aiutata: “Mi ha detto ‘non posso più farlo’ e si riferiva al mio problema con il bere. Gli ho risposto ‘ho capito e non ti ho mai rispettato di più. Non sto migliorando e spero, un giorno, di poter riconquistare la tua fiducia’”, le parole di Barrymore al Los Angeles Times. Dopo circa tre anni, quando ha registrato la prima puntata del Drew Barrymore Show, l’attrice ha deciso di smettere di bere, “e così ho fatto”. La terapia è ripresa, perché, ha ammesso ci sono ancora “un sacco di cose” da affrontare.