Si dice che fare i genitori sia il mestiere più complicato del mondo. E si sa: per quanto ci si sforzi, nessuno è perfetto, nemmeno le mamme e i papà. Per qualcuno alle prese con i problemi tipici di un genitore (specialmente se nuovo del mestiere), non c’è niente di peggio delle critiche e dei consigli non richiesti per aumentare la frustrazione. Ognuno ha la sua visione di “quello che è meglio per un bambino“, e non sempre questa coincide con quella altrui. Se si decide poi di condividere le proprie “capacità genitoriali” con il mondo del web, è probabile che quei consigli tornino indietro con un effetto boomerang e si ritorcano contro il malcapitato “divulgatore”.

É capitato a Danielle Mitchell, l’influencer che gestisce la pagina di Tiktok da 44 mila follower “living.transparently“. Come si può evincere dal nome, sul suo profilo Danielle parla apertamente della sua vita, e spesso da consigli di ogni tipo. Da quando è diventata mamma, la tiktoker pubblica frequentemente contenuti sulla sia vita da genitore, talvolta utilizzando il suo caso per dispensare consigli.

Tuttavia, in un video recente, la donna ha suscitato non poche perplessità tra i suoi follower, parlato di come gestisce la cura del sonno del figlio e affermando che, a volte, è solita mettere il bambino a letto direttamente di ritorno dall’asilo. “Sono le 17.30 e ho appena messo mio figlio a letto, ora sto andando in palestra. Quando vado a prenderlo all’asilo e mi dicono che ha saltato il pisolino, ‘fan*ulo, non vogliamo fare quelle sciocchezze senza senso per farlo stancare – commenta l’influencer – . L’abbiamo portato a casa, ha cenato, gli abbiamo fatto il bagno e l’abbiamo messo immediatamente a letto. Faccio questo ogni volta che mi dicono che ha saltato il riposino. Dormire è incredibilmente importante per i bambini, una volta che sono troppo stanchi e irritabili non ha senso tenerli svegli. Effettivamente, se cerco di tenerlo sveglio fino all’ora di andare a letto, tra le 19 e le 19:30, lui dormirà peggio rispetto quando lo metto direttamente a letto una volta tornati a casa. Mi è già capitato di metterlo a letto intorno alle 16:30, e dormirà fino alle 6 del mattino successivo. Fan*ulo le regole: fai solo il meglio per tuo figlio!”

Nei commenti, le opinioni si dividono in due fazioni: c’è chi è d’accordo con Danielle, ma c’è anche chi si chiede se non sia un comportamento troppo crudele e se in questo modo il bambino non abbia mai modo di interagire con i genitori. Per rispondere alle critiche, l’influencer ha pubblicato un secondo video, nel quale dichiara: “Ho scelto di rispondere a questo commento perché questa è una dura realtà per una madre lavoratrice. Mio figlio non fa il sonnellino tutti i giorni, quindi quando torno a casa lo metto a letto alle 17:30″, ripete la madre. Poi continua:” Non devo giustificarmi con voi, ma sono disposta ad approfondire il discorso. Questo scenario è un’eccezione per noi, non è assolutamente una regola. Al 90% lui fa il suo pisolino e non devo metterlo immediatamente a letto. Ma quando non lo fa, il suo bisogno di dormire supera il mio bisogno di vederlo. Quindi non venite da me con questi commenti, perché se il mio bambino torna casa sbadigliando, non lo terrò sveglio solo per il mio bisogno di stare con lui. Sono molto fortunata di avere un lavoro flessibile, quindi riesco a passare più tempo con i miei figli di quanto facciano probabilmente le altre mamme con un lavoro. E per essere totalmente trasparente con voi, i giorni in cui devo metterlo a letto e non posso passarci del tempo insieme sono un vero fastidio per me. Ma di nuovo: i suoi bisogni vengono prima“.