Intanto, cos’è la Federal Communications Commission (FFC)? “Un’agenzia governativa che regola le comunicazioni negli Stati Uniti d’America incaricata dell’applicazione di norme e regolamenti sulle comunicazioni radiofoniche, televisive, satellitari e via cavo” (dal sito capterra.it). Rolling Stone Usa, grazie al Freedom of Information Act (la legge sulla libertà di informazione) è entrato in possesso di tutte le lamentele ricevute proprio dalla FCC riguardo all’halftime show del Super Bowl. Si tratta di commenti indignati, estremi, morbosi… Nei casi più “leggeri” si parla del degrado e della violenza di mostrare certe immagini. Fa notare Rolling Stone: “come se il football stesso non fosse uno sport che ruota attorno alla violenza. Come se, un mese prima che Rihanna si toccasse il culo e tutto il resto, un giocatore non fosse quasi morto in diretta televisiva nazionale dopo un arresto cardiaco avvenuto in seguito a uno scontro sul campo di gioco” e noi aggiungeremmo volentieri altre vere fonti di immagini violente. La rivista Usa riporta alcuni commenti che fanno sembrare le polemiche (assurde) sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo frasettine all’acqua di rose. Ecco quanto è stato scritto su Rihanna: “La sessualizzazione, l’afferrarsi i genitali, l’annusarsi le dita, togliersi la giacca e poi tutto quel dimenarsi mentre cantava dei testi troppo inappropriati per un evento sportivo per le famiglie. NON guarderò questa roba l’anno prossimo, se è così che intendete mancare di rispetto alla nostra nazione”, “Si è aperta le chiappe. Per tre volte si è strofinata i pantaloni all’altezza delle grandi labbra”. “Grattarti il pacco e l’ano e poi annusarti le dita mi fa vomitare. Quella sequenza diabolica era apertamente anti-cristiana e davvero inappropriata”. “Il Super Bowl è una tradizione americana e in pratica è un’altra festa in famiglia. Non dovrei essere obbligato a vedere qualcuno che si strofina la vagina e se la annusa durante la trasmissione. E poi cosa verrà?”. Ma anche su Shakira non mancano commenti choc: “L’halftime show di Shakira mi ha scioccato. È incinta e pompava col bacino mentre si teneva il pacco e un’altra volta lei e i suoi ballerini si sono messi le mani sul culo mentre si dimenavano… meglio il problema col vestito di Janet Jackson, che è stato un incidente, di questa schifezza”. Poi si va sul generico: “Non avete alcuna morale o decenza? Stessa cosa ai Grammy, ogni anno. È Sodoma e Gomorra”. Tanti altri commenti sono stati riportati anche da Rolling Stone italia, sul sito.