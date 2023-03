“Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengono diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”, in una nota l’avvocato Pierluigi De Palma, legale della famiglia Costanzo e di Maria De Filippi, reagisce alle notizie diffuse nei giorni scorsi sull’eredità del giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio.

Definisce “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti” le informazioni pubblicate dal Corriere della Sera “su un patrimonio di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia”. Ricostruzioni non corrispondenti al vero, nell’articolo del quotidiano diretto da Luciano Fontana si raccontava che Costanzo aveva lasciato in eredità alla moglie Maria e ai tre figli Saverio, Camilla e Gabriele “numerosi immobili tra cui uno ad Ansedonia, due in via Poma nel quartiere Prati di Roma e ulteriori immobili in località Poderi di Sotto (in provincia di Grosseto, non distante dalle terme di Saturnia, ndr)”.

L’articolo in questione non risulta più online, era stato rilanciato anche nell’edizione del cartaceo che ieri ha fornito spazio alla smentita. Con la netta reazione del legale: “La valutazione fatta del patrimonio è immaginifica”. Intanto Maria De Filippi è tornata a lavoro. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, sono queste le parole pronunciate dalla conduttrice nel corso della registrazione della nuova puntata di “Amici”. De Filippi riprende i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa dal marito a cui era legata dal 1990, questa sera su Canale 5 torna in onda “C’è posta per te” tra gli ospiti Tiziano Ferro e i volti della serie cult “Mare Fuori“, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. Domani, domenica 5 marzo, dalle 14 su Canale 5 spazio ad “Amici” e da lunedì 6 marzo la regolare programmazione alle 14.45 con “Uomini e Donne“.