Manca un mese allo spegnimento delle luci nella casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip i concorrenti stanno vivendo il rush finale non senza difficoltà, a partire dalla mancanza di educazione e dall’utilizzo di un linguaggio non consono alla rete ammiraglia Mediaset. Proprio noi di FqMagazine vi abbiamo anticipato la scelta di Pier Silvio Berlusconi di non mandare in onda la replica del prime time su La5 a causa di un linguaggio non consono, nonostante i numerosi rimproveri. In occasione di un’intervista con Superguida Tv, l’ex inquilino Attilio Romita ha deciso di chiarire la sua posizione nei confronti di Edoardo Donnamaria. È risaputo che tra i due non sia mai corso buon sangue a partire da dicembre, quando Romita venne definito “classista” a causa delle sue affermazioni contro Sarah Altobello: “Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita. Le sue sono min**ate”, le parole di Donnamaria. E ancora: “Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”. Romita ha colto l’occasione dell’intervista per replicare a Edoardo Donnamaria: “Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa”. E ancora: “Ha detto delle frasi come: ‘Io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori’. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me”.