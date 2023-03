Andare avanti per deduzioni non è opera corretta. Ma vale la pena riportare l’ultimo messaggio postato sui social dalla madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi (che gli amici chiamano Tatiana). La manager scrive “l’ignoranza e l’invidia è il male del mondo” e ovviamente ci pensano i commentatori a fare notare la necessità di cambiare verbo. Non solo. I commentatori, loro sì, deducono che queste parole si riferiscano al rapper e a un brutto momento che starebbe passando. “Per fortuna ha i suoi genitori e la famiglia che lo sostiene”, “Purtroppo ci si è abituati a questa cultura del fango, paese bruto. Fede mi conforta. Ho sempre tentato di stare nel giusto in un paese strano e sbagliato…”, “Noi siamo con Federico, digli di mettercela tutta e di tornare più forte di prima. I suoi splendidi bimbi saranno la sua forza. Ci sono tante persone cattive e invidiose, ma ce ne sono tante e tante altre che tifano per lui! Forza Fede”, alcuni dei tanti commenti positivi. Ma non ci sono solo quelli e gli haters rispondono: “Cosa si deve invidiare a suo figlio, se non i soldi. Avete tirato su un ragazzo privo di educazione e incolto. Io ne ho tre, ma sono uno più educato dell’altro. Esiste il rispetto per gli altri e una morale che Federico non conosce, probabilmente per merito dei suoi genitori. Quindi, non fate le vittime”, ed altri commenti di simile tenore.

