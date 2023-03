Sono passati quasi due mesi da quando Bianca Atzei è diventata mamma del piccolo Noah Alexander, avuto con il compagno Stefano Corti: da allora, la cantante condivide sui social i momenti salienti della maternità, tra alti e bassi come sempre è quando si diventa genitori, specialmente per la prima volta. Così, nelle scorse ore l’artista ha pubblicato un post in cui mostra la cicatrice lasciata dal parto cesareo: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita“, ha scritto nella didascalia prima di approfondire meglio l’argomento nelle Storie.

“Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo, e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male – ha spiegato poi Bianca Atzei -. Ma da quel taglio hai potuto dare luce a una nuova vita e solo una donna può capire un’altra donna che diventa mamma”, ha concluso. L’obiettivo del suo discorso era quello di abbattere lo stigma di un’immagine perfetta a tutti i costi, ostentata sui social anche dopo il parto, ma non sono mancate le critiche al suo post che si è rivelato un boomerang. Tra i commenti, infatti, spiccano quelli degli immancabili hater che l’hanno tacciata di esibizionismo: “O pare che ha partorito solo questa. Che per carità è una cosa bellissima, ma anche la più naturale possibile. Tutto questo mi sembra puro esibizionismo“, ha scritto qualcuno. E ancora: “Tutto ciò per fare vedere che è in forma ecc… ormai fanno tutte le stesse cose. Era necessario Bianca??”; “Peccato non sia questo il motivo dello spogliarello...”; “Era per fare vedere che sei già tornata in forma.. Buon per te”.