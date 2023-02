A tradirlo potrebbe essere stato un messaggio inviato sulla chat WhatsApp di calcio. Parliamo dell’operaio di Camino al Tagliamento che con quel “Saluto tutti! Vado in Costa Rica” scritto a pochi giorni dal sei al Superenalotto messo a segno al bar ‘Alla Terrazza’ di Codroipo con 5 quote da 4,2 milioni ciascuna potrebbe aver svelato il colpo grosso che inevitabilmente gli avrebbe cambiato la vita. Lui, a dire il vero, ha poi fatto marcia indietro dicendo che si trattava di uno scherzo di Carnevale, ma la voce ormai ha iniziato a girare, insieme a presunte conferme, smentite e ipotesi.

Come riporta Il Gazzettino, si sono fatti i nomi – tra i potenziali vincitori – dei dirigenti della società di calcio del Camino. In seconda battuta si è parlato del fatto che a vincere siano stati due operai della Rhoss di Codroipo, dove però non sarebbero arrivate lettere di licenziamento nell’ultima settimana. Tra i 350 dipendenti qualcosa si mormora. “Per ora sono soltanto chiacchiere – hanno dichiarato – Non si possono fare nomi certi. Quello che possiamo dire con sicurezza è che qui non c’è stato nessun brindisi. Si parla e basta”.