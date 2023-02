Fan di Stranger Things udite udite: è in arrivo a Milano un nuovo negozio dedicato alla vostra serie tv preferita. Dove? Alle spalle del Duomo in piazza Cesare Beccaria. Quando? Prossimamente.

Non si tratterà di un vero e proprio store quanto più di una Instagram opportunity. Tra l’iconica casa di Joyce, dove scattare qualche foto, lo Starcourt Mall per un po’ di shopping e il Palace Arcade dove provare i videogiochi degli anni ’80, il divertimento è assicurato. Attenzione però, c’è anche il rischio di incontrare un Demogorgone. Se però riuscirete a comprare una maglietta dell’Hellfire Club non avrete nulla da temere, il coraggio sarà dalla vostra parte.

L’apertura è prevista per i primi giorni di marzo in contemporanea con l’apertura a Miami. L’iniziativa è stata infatti pubblicizzata dalla stessa pagina Netflix tramite un post Instagram. Una novità che è già stata sperimentata in diverse città del mondo: da Los Angeles a Parigi, da Dallas a New York fino ad arrivare a Chicago. Gli orari di ingresso saranno dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 20 (l’ultimo ingresso è alle 19.30). Il negozio chiuderà dopo alcune settimane. Quindi cosa aspettate? Il magico mondo di Stranger Things sta arrivando, non perdetevelo.