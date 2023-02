Ammonterebbe a circa 70 milioni di euro il patrimonio che Maurizio Costanzo lascerà in eredità alla moglie Maria De Filippi, e ai figli Camilla, Saverio e Gabriele. Secondo quanto ha scritto Repubblica, l’84enne giornalista e conduttore tv, morto ad 84 anni lo scorso 24 febbraio, in quasi 50 anni di carriera avrebbe accumulato un patrimonio diviso tra proprietà immobiliari in varie zone d’Italia e diritti d’autore. Solamente a Roma, Costanzo possedeva con la De Filippi due appartamenti di 150 metri quadri nel quartiere Prati.

Fuori Roma, l’ideatore del Maurizio Costanzo Show aveva acquistato diverse abitazioni nella bassa Toscana, regione da lui molto amata. Tra queste c’era la sua residenza estiva nelle vicinanze di Ansedonia (Grosseto), una villa con affaccio sull’Argentario dove Costanzo si ritrovava spesso con i suoi familiari. Repubblica segnala che non molto distante, la coppia possedeva un’altra proprietà nella località Poderi di Sotto, oltre a vari terreni nelle vicinanze. Al patrimonio immobiliare va poi aggiunto tutto il ricavo delle royalty derivanti dai diritti d’autore di un brano musicale come Se telefonando, portato al successo da Mina, e presente spesso ancora oggi in decine di film, serie e programmi tv, oltre a tutto ciò che deriva dalla scrittura di sceneggiature e libri.