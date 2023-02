Fiorello alle prime luci dell’alba, quando va in onda il suo Viva Rai 2, in una Roma deserta canta Se Telefonando e a fatica riesce a trattenere la commozione. Inutile dire quale forte legame lo unisse a Maurizio Costanzo. Dal Maurizio Costanzo Show a Buona Domenica, un percorso professionale, un’amicizia e un affetto forte. Composto nel suo dolore, Fiorello, quando è andato alla camera ardente con la moglie Susanna Biondo, a dare conforto a Maria De Filippi e a ricervene da lei che pure in questo durissimo momento c’è stata, per tutti. E composto nel suo dolore anche quando, questa mattina durante il suo Viva Rai 2 ha cantanto per l’amico Maurizio. Le parole di Fiorello: “Ciao Maurizio, sono tre giorni che penso a questo momento, a cosa dire di te. Hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Oggi cercheremo di fare lo show più divertente, in tuo onore“. E durante la puntata tanti i ricordi: “Una volta c’era una notizia non vera e Maurizio Costanzo mi disse: mai fare la smentita. Se no se ne parla due volte”. Tanti i tweet di apprezzamento: “L’omaggio più bello che ho visto in questi giorni per il signor Costanzo è questo di Fiorello. Bellissimo”, “Senza offesa per nessuno ma il ricordo più bello su Maurizio Costanzo è stato quello di Fiorello…”, “Visibilmente emozionato, la sua voce spezzata parla più di mille vuote parole“, “Fiorello che dice ‘la vittoria tua è quella che stavano lì alle 3 di notte’ è forse la cosa più bella detta oggi ora vado a piangere e torno”. E tanti altri pensieri, belli.