La puntata di Domenica In andata in onda domenica 26 febbraio è stata dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso venerdì all’età di 84 anni. Tra i tanti ospiti di Mara Venier c’è stata anche Chiara Francini che, dopo aver raccontato i suoi incontri con Costanzo al programma “S’è fatta notte“, è tornata a parlare del tema della maternità, da lei già affrontato nel corso del toccante monologo che aveva tenuto al Festival di Sanremo. E infatti ha iniziato proprio con lo spiegare come sia nata l’idea di parlarne: “Dal fatto che spesso pensi: se faccio carriera non faccio un figlio? arrivi ad un certo punto della vita a chiedertelo: sono giusta o non sono adeguata?…Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. Perché ti chiedi: e se non divento mamma sono sbagliata? Sarò capace?”

E’ stato a questo punto che è intervenuta in modo tranchant Mara Venier: “Senti posso dirti una cosa? Ti posso dare un consiglio? Io sono diventata mamma a 17 anni. Fallo sto figlio, non farti tutte queste domande…“, le ha detto la conduttrice. Al che l’attrice ha replicato con la consueta ironia dicendo: “Mi fido Mara” e annuendo con la testa. “E’ la cosa più bella del mondo“, ha replicato quindi Venier addolcendo il tono. “E’ comunque un’avventura…. vado!”, ha incalzato Francini. E Mara, tra le risate, l’ha spronata: “Vai, vai!”