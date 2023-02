Ieri sera, sabato 25 febbraio, è andata in onda su Rtv la serata conclusiva di “Una Voce per San Marino”. Il contest, in diretta dal teatro Nuovo di Dogana, ha selezionato il cantante che rappresenterà la repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a maggio a Liverpool. Tra i 20 artisti in concorso anche alcuni nomi conosciuti dal pubblico italiano: Le Deva, Eiffel 65, Lorenzo Licitra, Deborah Iurato e Roy Paci. Ad avere la meglio tra loro però sono stati i Piqued Jacks con “Like an animal”. Una maratona musicale condotta da Senhit e Jonathan Kashanian con il supporto di Al Bano in veste di presidente di giuria. Uno show, televisivamente parlando, rovinato però dal pessimo audio e da inquadrature sgranate che hanno portato più volte i conduttori sul palco a “sdoppiarsi” nel vero senso della parola.

Per il resto, interventi comici qua e là, poca attenzione ai dettagli e tante similitudini con show già esistenti. A partire proprio dall’introduzione in platea di un’inviata che, supportata dal suo iPad, ha parlato dei commenti e delle reazioni sui social: “Siamo primi in tendenza su Twitter”, ha detto l’invitata. Peccato che aprendo la classifica dei trending topic del social network non ci fosse neanche l’ombra della kermesse. Inevitabilmente i social hanno messo a confronto l’inviata della serata con Giulia Salemi e il suo ruolo al Grande Fratello Vip, tra meme e gif esilaranti.

Uno show, dunque, che sarà ricordato più per i suoi flop che per i momenti “top”: uno fra tutti il collegamento con i camerini situati all’interno del San Marino Outlet. Mentre l’inviato stava tentando di accaparrarsi qualche artista pronto a salire sul palco per una fugace intervista, alle sue spalle una vetrata (fortunatamente opaca) mostrava una ragazza nuda intenta a cambiarsi per l’esibizione. Una trovata per far parlare della serata o semplice svista? E tra monologhi dal sapore sanremese, vecchie glorie e un videomessaggio di Zucchero, la serata è poi finalmente giunta al termine.