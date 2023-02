Dopo Noemi Bocchi, un’altra donna ha deciso di rompere lo stigma su questa condizione che affligge tante donne dopo il parto. Si tratta di Zoe Cristofoli, influencer moglie del calciatore del Milan Theo Hernandez, che in una serie di Storie pubblicate su Instagram ha rivelato di aver sofferto anche lei di diastasi addominale (qui la spiegazione dell’esperto): “Nella maggior parte dei casi, più o meno gravi, crea comunque tanti disturbi anche il fattore estetico è fastidioso: dopo aver mangiato, una persona sembra incinta“, ha spiegato. Una sensazione che in questo caso non è affatto piacevole: “Essere incinta è una cosa meravigliosa ma, non lo ero. E’ una questione piuttosto delicata, è una situazione che può creare problemi. Ma con un intervento si può risolvere tutto”.