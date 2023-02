“Non sono molti i giornalisti come Costanzo che hanno fatto quello che ha fatto lui in questi anni. È stato un grandissimo scopritore di talenti, era anche una persona a cui piaceva trovare e capire in coloro che apparentemente, non avevano ancora grandi responsabilità, che cosa potessero fare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lasciando il Campidoglio, dopo la visita alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Meloni ha voluto portare anche un suo ricordo personale: “Sono legata a lui da ricordi molto antichi. Non posso dire che sono un talento che ha scoperto ma le mie primissime partecipazioni televisive sono al Maurizio Costanzo Show. Parliamo di tantissimi anni fa. Io quando rivedo quei video, che lui puntualmente mi faceva rivedere ogni volta che mi intervistava di recente, gli dicevo: ‘Ti prego non farlo’. Avevo 17 anni. Maurizio Costanzo ha attraversato tanta parte della nostra storia nazionale che sapeva raccontare con il suo chiaro punto di vista sulle vicende. Perdiamo un grande giornalista”, ha concluso.