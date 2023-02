“Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto”. Marta Flavi parla così di Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio all’età di 84 anni. Flavi è stata la terza moglie del giornalista, ma il loro matrimonio, celebrato nel 1989, è durato solo 1 anno e non è finito nel migliore dei modi. C’è stata infatti una separazione “lunga e dolorosa” di 4 anni: “Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi” spiega al Corriere della Sera.

La conduttrice di Agenzia matrimoniale si dice “sconvolta” dalla notizia della morte di Costanzo: “È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella”. A conquistarla è stata “la sua parola. Lui ti conquistava parlando”. Come detto, alla fine del matrimonio ci sono state tensioni tra di loro, ma il tempo guarisce tutto: “Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”. Lunedì 27 febbraio si terrà il funerale di Costanzo, ma Marta Flavi non ha intenzione di andare. Il motivo? “Sarebbe poco elegante”, conclude.