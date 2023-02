In gravidanza non cambia soltanto il corpo di una donna, ma anche l’alimentazione. Lo dimostra il caso di Jessie J. La cantante, che sui social aggiorna i fan circa il progredire del proprio pancione, ha spiegato sui social di essere tornata a mangiare carne dopo diversi anni. L’artista ha rivelato di non volersi privare di nulla durante la gravidanza, e così dopo aver abbandonato la carne nel 2018 per una dieta vegana è tornata a cibarsene scrivendo: “La maggior parte dei giorni mangio vegano, ma qualche volta no” mostrando un piatto con della carne. “Do al corpo quel che desidera” ha scritto, come riporta il DailyMail.