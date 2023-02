“Non so se capita anche a voi, ma ogni volta che ho molto sonno, o ho fame, vabeh non ho dormito né mangiato per molto tempo, perdo completamente il senso dell’equilibrio“. L’artista, reduce dal Festival di Sanremo, si confida sui social con i follower. L’occasione è la classifica svelata da Spotify sulle 10 artiste italiane più ascoltate in Italia negli ultimi 10 anni. Madame è al primo posto, e brinda rivelando come, evidentemente a causa del periodo molto concitato che sta vivendo dal punto di vista professionale, di tanto in tando cada. “È la quarta volta che cado, prima sono caduta sul pianoforte, che imbarazzo, adesso ho appena battuto contro il tavolo” spiega infatti, e conclude con un consiglio che in realtà rivolge per prima a se stessa: “Dormite, brindiamo a questo primo posto dormendo…”.