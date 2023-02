Una vita in treno, su e giù per la penisola. Non è la storia di tanti pendolari, bensì di Giulia Salemi. L’influencer si divide tra Milano, dove vive, e Roma, dove due volte alla settimana è impegnata nel ruolo di voce del web al Grande Fratello Vip. Ecco perché spesso e volentieri, quando dedica del tempo ai propri follower, la si vede sempre in treno. Per questo motivo Salemi ha deciso di lanciare – ironicamente – un appello a Trenitalia: “Piccolo recap: la fashion week non ha fatto in tempo ad iniziare che per me è già finita. Sono in viaggio, come sempre la mia seconda dimora è il treno. Da oggi in poi voglio fare un calcolo esatto di quanti treni ho preso da settembre. Trenitalia mi merito una carrozza dedicata“.