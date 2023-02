Michelle Hunziker torna in televisione con la seconda edizione di Michelle Impossible & Friends. Tra divertimento, musica e numerosi amici al suo fianco c’è stata anche una sorpresa speciale: la presenza del suo ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Un dolce momento di una famiglia riunita che pare non essere stato condiviso dall’altro ex marito di Michelle: Tomaso Trussardi.

Se il quadretto famigliare visto in televisione ha fatto sperare i numerosi fan di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in un loro riavvicinamento, a molti altri non è piaciuto. Tra questi, forse, anche Tomaso il quale al posto di guardare l’ex moglie in televisione ha preferito concedersi una cena con del buon cibo a Villa Crespi (il ristorante di Antonino Cannavacciuolo dove spesso andava con Michelle). È stato lo stesso Trussardi a condividere alcune storie di lui al ristorante. Non sono mancati i commenti da parte di molti che si sono schierati in suo favore: “E che doveva fare? Stare a guardare la famigliola felice che si è dimenticata che nel frattempo sono nati altri figli da altre relazioni?”, ha scritto qualcuno oppure: “Ha fatto bene, che doveva fare? Si sono lasciati, lei subito tra le braccia del dottorino. È finita subito pure con lui”, ha commentato malignamente qualcun altro.