“Se chiudo il mio profilo Instagram, non chiamate la polizia“. Parola di Britney Spears, che sui social invita i fan a non allarmarsi inutilmente. La cantante si rivolge al proprio pubblico in un video nel quale rende i follower partecipi della gioia per alcuni abiti ricevuti. Nel mostrare i vestiti coglie la palla al balzo per ammonire quanti, nell’ultimo periodo, sembrano aver passato il segno nei suoi confronti.

A gennaio di quest’anno, infatti, era bastato che Britney postasse su Instagram la foto di una Porsche 911 991 e poi cancellasse il profilo Instagram per mandare nel panico i fan che in quel post avevano visto una richiesta d’aiuto (911 è infatti il numero che negli Stati Uniti e in Canada viene digitato per emergenze di qualsiasi tipo, ndr). I suoi seguaci avevano quindi chiamato la polizia di Ventura, in California, chiedendo di fare un controllo nella casa della popstar perché temevano fosse in pericolo. Un gesto d’amore, in fondo, che però Britney non aveva apprezzato. Qualche giorno più tardi aveva infatti detto: “Amo e adoro i miei fan, ma questa volta le cose sono andate un po’ troppo oltre e la mia privacy è stata invasa”. Ora torna a ribadire il concetto, sarà sufficiente per tranquillizzare quanti sono in pensiero per lei?