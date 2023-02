Per il suo 41° compleanno Adriano ha vinto un bel divorzio. L’ex attaccante dell’Inter nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno in modo decisamente sfarzoso documentando il tutto sui social. Champagne, amici e belle donne gli hanno fatto compagnia su uno yacht, e la moglie Micaela Mesquita non l’ha presa affatto bene, tanto da chiedere i documenti per il divorzio.

Nel dicembre scorso dopo appena 24 giorni di matrimonio la coppia era entrata in crisi. Il motivo? Adriano era sparito per due giorni dicendo che sarebbe andato a casa di amici per vedere la partita dei Mondiali tra Brasile e Svizzera. La consorte a quel punto aveva deciso di chiudere la relazione, ma finora non c’era stata alcuna ratifica legale dell’addio. Adesso le cose sarebbero cambiate e Micaela avrebbe preso la propria decisione dopo aver visto sui social il modo in cui il consorte ha festeggiato il compleanno. A infastidirla sarebbe stato in particolare un abbraccio piuttosto intimo con l’imprenditrice Raquel Bastos. “Oh che carini, vi auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami le carte del divorzio“, ha scritto la moglie tra le stories di Instagram, e ancora: “Buon compleanno! Possa tu, idiota, avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai fatto del male, ti auguro ogni bene”.