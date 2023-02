La sicurezza su Twitter si paga. L’ultima novità riguarda l’autenticazione a due fattori tramite SMS che verrà riservata unicamente agli abbonati a Twitter Blue, il servizio che permette di ottenere la spunta certificata pagando. Per non perdere l’accesso, tutti gli altri hanno tempo fino al 19 marzo 2023 per rimouovere l’autenticazione a due fattori. Il social network specifica: “Puoi ancora utilizzare l’app per l’autentitcazione e i token di sicurezza come metodi di autenticazione”.

L’opzione via SMS, in realtà, non è così sicura come si potrebbe pensare. I cybercriminali, infatti, sono in grado di intercettare i messaggi. Per questo motivo c’è chi pensa che l’ultima novità introdotta da Elon Musk punti non tanto a offrire un servizio migliore agli utenti che si abbonano a Twitter Blue, quanto a ridurre le spese: la disattivazione dell’autenticazione a due fattori tramite SMS consentirebbe di dare un considerevole taglio ai costi se si considera che l’azienda deve pagare gli operatori telefonici affinché mandino SMS agli utenti.