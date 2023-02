Un provino finito tra le lacrime. Stando a quel che rivela l’esperta di gossip Deianira Marzano, nei giorni scorsi Flavia Vento avrebbe sostenuto insieme alla sorella il provino per prendere parte come concorrente alla prossima edizione de L’isola dei famosi al via in primavera su Canale 5. Gli autori però avrebbero scartato la soubrette che non l’avrebbe presa bene, al punto da scoppiare a piangere davanti a loro. E chissà se tra le motivazioni che hanno spinto il reality a bocciare Flavia Vento ci sia anche il fatto che si sia sempre ritirata dai programmi a cui ha partecipato…