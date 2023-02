“Ho detto al ministro Piantedosi che se ci sarà necessità troveranno nell’Emilia Romagna una regione che sui migranti dà una mano, perché l’umanità e la solidarietà non vanno a corrente alternata, a seconda del colore politico del governo”. Lo ha sottolineato Stefano Bonaccini, oggi a Venezia, annunciando la presenza a Ravenna per lo sbarco della Ocean Viking. “Ho chiesto però anche al ministro – ha aggiunto Bonaccini – che ci facciano vedere il piano sbarchi, perché è curioso che vadano sempre in città governate dal centrosinistra. Alla presidente Meloni in Europa hanno risposto che prima venivano gli svedesi e gli ungheresi. Quando dici ‘prima gli italiani’ e ‘porti chiusi’, gli altri rispondono picche quando chiedi una mano. Il contrasto alle Ong paga poco – ha concluso – se poi si vede che quest’anno gli sbarchi sono decuplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”