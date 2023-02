Lacrime di gioia quelle che rigano il volto dell’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli. Lacrime di gioia, che accompagnano lo sfogo fatto su Instagram subito dopo la nascita del figlio, Otto Edoardo.

“È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia (io e Gianmaria) aveva subito segni/ferite indelebili”, inizia a raccontare in alcune storie condivise sul suo profilo. Prosegue poi: “Ecco perchè ora piango… Sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente“. E conclude: “Sto bene, ho solo un po’ paura. Vi racconterò tutto molto presto”.

Parole che hanno lasciato i follower di Ludovica un po’ perplessi. In molti si stanno chiedendo infatti cosa possa essere successo alla giovane influencer. Una delle ipotesi che è stata avallata è che possa aver avuto alcuni problemi con la sua famiglia. Il suo rapporto con la sorella Beatrice è infatti molto chiacchierato. Si tratta però di alcune supposizioni che non hanno trovato una base solida e poi, come la stessa Ludovica ha detto, sarà lei stessa a dire la verità.